Opnieuw brand in leegstaand kantoorgebouw in Evere: “Blijkbaar vinden krakers steeds opnieuw manier om binnen te geraken”

In de Kolonel Bourgstraat in Evere heeft zondagnamiddag een brand gewoed in een leegstaand kantoorgebouw. Daarbij vielen geen gewonden, maar de schade in het gebouw is aanzienlijk. Vermoedelijk is het vuur veroorzaakt door krakers, aldus de brandweer. Het is immers niet de eerste keer dat het gebouw gekraakt wordt en er brand ontstaat.

De Brusselse brandweer werd omstreeks 16 uur verwittigd door een buurtbewoner die rook uit het gebouw zag komen. Ter plaatse bleek het vuur te woeden op de derde verdieping, in een lokaal waar matrassen en slaapzakken lagen.

“Naar alle waarschijnlijkheid werd het gebouw dus opnieuw gekraakt en is daar ook vermoedelijk de oorzaak van de brand te zoeken”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “Het is niet de eerste keer dat het gebouw gekraakt wordt en het is ook niet de eerste keer dat we moeten uitrukken voor een brand in dat gebouw. Het wordt telkens wel afgesloten maar blijkbaar vinden krakers steeds opnieuw een manier om binnen te geraken.”

De herhaalde interventies zijn voor de Brusselse brandweer niet zonder gevaar, aldus de woordvoerder: “Het gaat om een gebouw met een atrium in het midden maar de balustrades zijn volledig vernield. Als dat gebouw vol rook hangt of als je daar in het donker doorheen loopt, riskeer je dus je leven. En bij elke brand moeten onze mensen dat hele gebouw doorzoeken op zoek naar eventuele aanwezigen of slachtoffers.”

Zondagnamiddag had de Brusselse brandweer uiteindelijk twee uur nodig om de brand te blussen en het gebouw vervolgens volledig te ventileren. Gewonden vielen er niet.