Oekraïne wint in 11 dagen liefst 3.000 km² terug in het oosten: staan we nu stap dichter bij het einde van de oorlog?

Vrijdag was het nog duizend vierkante kilometer. Zaterdag al tweeduizend. En zondag drieduizend. Het lijkt wel of president Zelenski zelf de tel kwijt aan het geraken is, zo duizelingwekkend snel herovert zijn leger grondgebied op het Russische leger in het oosten van Oekraïne. Tactisch is dat succes van niet te onderschatten belang. Maar kan het het begin van het einde van de oorlog betekenen?