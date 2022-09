Geen Egbert Lachaert op de familiedag van MR in Durbuy afgelopen zondag, waar hij nochtans een toespraak zou houden. Officieel wegens onverwachte agendaproblemen, maar de boodschap is duidelijk: “Bouchez is te ver gegaan deze keer.” Aanleiding is een interview zaterdag in onze krant, waarin de MR-voorzitter premier De Croo bekritiseert.