Exitpolls na Zweedse verkiezingen wijzen op nipte overwinning voor links blok rond premier Andersson

Het linkse blok rond zittend premier Magdalena Andersson zou nipt de grootste blijven na verkiezingen in Zweden. Dat blijkt zondagavond uit twee exitpolls van de Zweedse tv-zenders SVT en TV4.

Links zou daarin tussen de 49,8 en 50,6 procent van de stemmen hebben gekregen. Het rechtse kamp, met de rechts-populistische Sverigedemokraterna (Zweden Democraten), zou 48,0 à 49,2 procent van de stemmen in de wacht slepen.

De Zweden Democraten van partijleider Jimmie Åkesson zouden wel een historisch hoge score halen, tussen de 20,5 en 21,3 procent. De sociaaldemocraten van Andersson blijven echter de grootste met 29,3 à 29,7 procent van de stemmen.

Volgens de exitpoll van SVT zou het links blok daarmee 176 zetels in de wacht slepen. Dat is net boven de vereiste 175 voor een absolute meerderheid. Het rechtse blok zou op 173 zetels uitkomen. De eerste (gedeeltelijke) resultaten worden rond 22 uur verwacht. Later op de avond zouden dan de definitieve resultaten volgen.