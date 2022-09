Juventus ziet zege door de neus geboord na krankzinnig slot: afgekeurd doelpunt en vier rode kaarten zijn smet op de wedstrijd

Juventus is in eigen huis niet verder gekomen dan een 2-2-gelijkspel tegen middenmotor Salernitana. Al waren het vooral de slotminuten die op zijn zachtst gezegd opvallend waren. Leonardo Bonucci miste in eerste instantie een strafschop in de extra tijd, maar scoorde toch in de herneming. Milik leek de Oude Dame nog de drie punten te schenken, maar zijn goal werd nog afgekeurd na buitenspel. Vervolgens gingen de poppetjes aan het dansen.

Juventus was met tien punten uit vijf wedstrijd niet geweldig aan het seizoen begonnen. Tegen Salernitana wou de Oude Dame de aansluiting met de top in het klassement niet verliezen. De drie punten thuishouden was dan ook de opdracht.

Die boodschap hadden de troepen van coach Massimiliano Allegri duidelijk misbegrepen. Bij de rust keek Juventus al tegen een 0-2-achterstand aan een doelpunt van Candreva en een strafschopdoelpunt van Piatek.

Een crisis leek in de maak voor de Oude Dame, tot er plots weer geloof in het elftal kwam na de aansluitingstreffer van Bremer. Juventus drukte door, maar echt grote kansen leverde dat niet op. Tot Vilhena zich in de blessuretijd liet vangen door Alex Sandro. De Braziliaan lokte een strafschop uit. Leonardo Bonucci zette zich achter de bal, maar trapte het leer te zwak. Gelukkig voor de Italiaan kon hij de rebound wel binnenduwen.

© AP

Dol slot in Turijn

Nog dieper zorgde Milik helemaal voor de ommekeer door de 3-2 tegen de touwen te koppen. De spits was door het dolle heen en trok daarbij zijn shirt uit bij zijn doelpuntviering. De Pool kreeg zijn tweede gele kaart en werd weggestuurd. Vervolgens werd het doelpunt door de VAR nog even bekeken. Bonucci stond immers in de lijn van de kopbal en bewoog zijn hoofd richting de bal. Scheidsrechter Marcenaro ging naar het scherm, evenals bijna de voltallige spelersgroepen van beide ploegen en keurde het doelpunt af.

Daarna gingen de poppetjes helemaal aan het dansen. Na heel wat duw- en trekwerk werden Salernitana-verdediger Fazio en Juventus-aanvaller Cuadrado met rood weggestuurd. Ook coach Allegri kreeg nog een rood. Tot overmaat van ramp blijk later dat de goal onterecht werd afgekeurd. Bij de VAR waren ze Candreva in de hoek vergeten...