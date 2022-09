Hans Vanaken scoorde ondanks slopende kalender zijn 100ste goal in eerste klasse: “Rust hoeft niet voor mij”

Verschillende spelers kregen zaterdag rust, maar voor Hans Vanaken (30) was dat niet nodig. “Ik voel me fysiek nog in orde”, zei de aanvoerder.

En mentaal zit het ook goed. Wie dacht dat hij na zijn misgelopen transfer zijn neus zou ophalen voor verplaatsingen naar Seraing, dacht verkeerd. “Een match als deze, met Porto in het vooruitzicht, ís vooral een mentale kwestie. Je moet je daar gewoon over zetten en winnen. Dat we dat ondanks zes wissels hebben gedaan, is een goeie zaak. Dat geeft vertrouwen voor de hele groep, zeker voor zij die er dinsdag weer naast vallen. Nu moeten we doorgaan op de flow van deze 15 op 15 en de zege tegen Leverkusen. Maar ik zou Porto nog geen sleutelmatch noemen. Vorig jaar begonnen we met 4 op 6 en werd het toch niks.”

Vanaken maakte zaterdag overigens zijn honderdste competitiegoal en dat in zijn 342ste competitieduel. 19 stuks voor Lokeren en 81 nu voor Club: dat tikt aardig aan. “Ik had er zelfs niet aan gedacht, maar leuk”, zei hij, nuchter als altijd.

