Clinton Mata nog out bij Club Brugge, maar ook Porto mist twee sterkhouders voor Champions League-duel

Club Brugge kan morgenavond in Porto nog altijd niet rekenen op sterkhouder Clinton Mata. Een streep door de rekening. Lang en Buchanan waren sowieso nog out.

Maar ook de Portugese topclub treedt niet op volle sterkte aan. Zo mist Porto zijn topschutter Mehdi Taremi. De Iraanse aanvaller, die gemiddeld aan meer dan één goal per twee duels zit en afgelopen weekend nog scoorde tegen Chaves, kreeg vorige week tweemaal geel tegen Atlético en is geschorst. Daarnaast viel Otavio, een van de grote vedetten, in diezelfde Europese match geblesseerd uit. De rechterwinger – basisspeler tijdens de laatste interlands van Portugal – zal fel gemist worden. Niet voor niks dat de fans zijn naam zaterdag scandeerden.

Centrale middenvelder Marko Grujic is wel weer inzetbaar. Pepe, op zijn 39ste nog aanvoerder en sterkhouder centraal achterin, kreeg overigens rust voor de wedstrijd tegen Club. Chaves bleek toch een hapje: het werd 3-0 met ook nog goals van aanvallers Evanilson en André Franco. (dvd)