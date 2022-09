Fiets leasen via het werk steeds populairder

Nooit eerder leaseden zoveel Belgen een fiets via het werk. In de eerste helft van dit jaar pendelden 9,1 procent meer werknemers met een leasefiets naar kantoor in vergelijking met 2021. Ten opzichte van drie jaar geleden gaat het om een toename met 127 procent. Dat blijkt uit een analyse van de gegevens van 260.000 werknemers door hr-dienstenbedrijf Acerta naar aanleiding van de week van de mobiliteit.

In totaal 1,3 procent van de werknemers in ons land heeft een leasefiets van het werk. Dat is een stijging van 9,1 procent ten opzichte van vorig jaar. De toename in vergelijking met de jaren voordien is nog spectaculairder: +38,3 procent in vergelijking met 2020 en +127,2 procent in vergelijking met 2019.

Financiële extra

Het is niet alleen een ecologische manier om naar het werk te pendelen, het kan werknemers ook financieel een mooi extraatje opleveren met een maximum van 0,24 euro fietsvergoeding per effectief gereden kilometer. Zowat een vijfde van de fietsende werknemers krijgt momenteel van hun werkgever een vergoeding om naar het werk te trappen, aldus Charlotte Thijs, mobiliteitsexperte van Acerta Consult.

Ook het aandeel hybride en volledig elektrische bedrijfswagens was nooit groter: 11 procent van de bedrijfswagens heeft inmiddels een stekker of een hybridemotor. In 2021 was 6,8 procent van de bedrijfswagens al hybride of elektrisch, tegen 2,9 procent in 2020 en amper 0,56 procent in 2019, aldus Acerta.

Duurzame mobiliteit

De ambitie van bedrijven voor een ecologischer en duurzamer (mobiliteits)beleid ziet Acerta bevestigd in de cijfers over het mobiliteitsbudget: in de eerste helft van 2022 maakten vijf keer meer werknemers gebruik van de maatregel dan in 2021. 2,8 procent van de werknemers die recht hebben op een bedrijfswagen in ons land heeft nu een mobiliteitsbudget. “De nieuwe versoepelde versie van het mobiliteitsbudget, die op 1 januari 2022 in werking trad, heeft een extra boost gegeven aan de maatregel”, aldus Charlotte Thijs.