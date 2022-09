Rechts blok ligt 0,9 procent voor tijdens Zweedse verkiezingen, maar voorlopige resultaten pas tegen woensdag verwacht

De voorlopige resultaten van de verkiezingen in Zweden worden ten vroegste woensdag verwacht. Dat heeft de Zweedse verkiezingsautoriteit maandagochtend aan het Zweedse persagentschap TT gemeld. Nu bijna alle stemmen geteld zijn, heeft het rechtse blok van Ulf Kristersson, de leider van de liberaal-conservatieve Moderaterna (Gematigden) een voorsprong van 0,9 procent.

Zweden heeft een sterk versplinterd partijlandschap, maar de vele partijen verdelen zich traditioneel in een rechts en een links blok, waarbij een van de blokken de regering steunt. Momenteel vormen de sociaaldemocraten uit het linkse blok een minderheidsregering onder leiding van premier Magdalena Andersson. In het rechtse blok zit onder meer de rechts-populistische partij Sverigedemokraterna (Zweden Democraten) van Jimmie Åkesson.

De exitpolls van de Zweedse tv-zenders SVT en TV4 voorspelden een nipte overwinning voor het linkse blok, maar nadat de helft van de stemmen geteld was, kantelden de resultaten in het voordeel van het rechtse blok van Kristersson. Oorspronkelijk werden de voorlopige resultaten in de nacht van zondag op maandag verwacht. Maar de stemmen uit het buitenland en de uitgetelde stemmen die eerder waren uitgebracht, moeten nog geteld worden, legt de verkiezingsautoriteit maandagochtend uit. Dat duurt minstens nog tot woensdag.

Volgens de verkiezingsautoriteit ligt het rechtse blok nu 0,9 procent voor op het linkse blok. Het rechtse blok heeft al 176 zetels verzameld, het linkse blok blijft steken op 173 zetels. Het Zweedse parlement telt 349 zetels: een meerderheid van 175 zetels is noodzakelijk. Zowel Andersson als Kristersson vertelden hun aanhangers iets voor 01.00 uur dat de uitslagen niet meer dezelfde nacht zouden komen. Verschillende partijleiders benadrukten dat de race nog niet voorbij was.