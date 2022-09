Overheid waarschuwt Britten die Queen willen groeten: “Breng eten en drinken mee, het wordt een enorme wachtrij”

Vanaf woensdag 14 tot en met maandag 19 september kan in het paleis van Westminster een laatste groet gebracht worden aan de overleden Queen Elizabeth. De klok rond zullen de deuren van het paleis geopend blijven, en het lichaam van de Queen zal op een verhoogd platform liggen.

Verwacht wordt dat er enorm veel Britten van die kans gebruik zullen maken. Er worden enorm lange wachtrijen verwacht, waarbij het soms wel uren aanschuiven wordt. Ondertussen even zitten is niet mogelijk: bezoekers moeten door beveiliging zoals op de luchthaven en mogen alleen een kleine zak mee binnen nemen. Die mag slechts één opening of rits hebben per persoon, en lang niet alles mag mee binnen. Wat wel aangeraden wordt, is het meebrengen van drank en voedsel voor tijdens het lange aanschuiven.

De security zal streng toezien op de regels. De overheid vraagt om waardigheid te tonen, en dus stil te zijn en gepaste kleding te dragen. Politieke boodschappen of kwetsende slogans op kleding zijn uit den boze. Het geluid van gsm’s moet uitgeschakeld worden en filmen of fotograferen is verboden.