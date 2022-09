Was mysterieuze dode op dak van Nederlandse kerk een koperdief?

De politie onderzoekt of een koperdiefstal in verband kan staan met de dode man die zaterdagnacht op het dak van de Bonifatiuskerk in het Nederlandse Leeuwarden is gevonden.

“We kennen de geruchten hierover en nemen die mee in het onderzoek’’, zegt politiewoordvoerder Tessel Horsman. Zondag is de situatie op het dak met een drone in beeld gebracht.

Een opvallende waarneming betreft de vondst van een koperen regenpijp die van de muur was gehaald en op het dak lag. “Het was het laatste koperen ding aan de kerk”, zegt secretaris Frans Jansen van de Stichting Bonifatiustoren. “Al het andere koper is in de afgelopen jaren gejat. Rovers zijn een keer of zes langs geweest. Lood, koper, brons, ze nemen alles mee.” Zo verdwenen onder meer de originele leuningen aan weerskanten van de hoofdingang en de complete bliksemafleiding.

In de steigers

Toch houdt Jansen een slag om de arm. “We moeten van de aannemer nog horen of een van zijn mensen de pijp er misschien had afgehaald.” Aan de zijde van de Amelandsdwinger staat de kerk sinds mei in de steigers. Werkmannen verhelpen de lekkages waarmee de kerk kampt.

De 33-jarige Leeuwarder die op het dak stierf lijkt volgens de politiewoordvoerder zelf naar boven te zijn geklommen. Onduidelijk is nog hoe lang hij daar gelegen heeft. Ook over de toedracht valt nog niets te zeggen. De politie suggereert op dit moment “een noodlottig ongeval”.

De man werd gevonden door een kennis die zich zorgen maakte en hem ging zoeken. Wat de relatie tussen beide mannen is, kan de politie nog niet zeggen. “Uiteraard hebben we ook vragen aan de melder.”