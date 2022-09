“Vrienden en familie lieten ons vallen als een baksteen”: koppel slaapt in garage nadat het uit woning is gezet

Het Turnhoutse koppel kan in principe terecht in een opvangtehuis, maar dan moet het wel afscheid nemen van honden Thor en Zena. “Zij zijn ook een deel van het gezin.” — © BERT DE DEKEN

Turnhout

Vorige week woonden ze nog samen met hun dochtertje, vandaag overnacht een Turnhouts koppel in een garagebox. Het jonge gezin met twee werkloze ouders kreeg de eindjes niet meer aan elkaar geknoopt door de stijgende levenskosten. Volgens het stadsbestuur is er opvangplaats voor iedereen die daarop in wil gaan. “Maar dan moeten we onze honden wegdoen. Zij zijn ook een deel van ons gezin.”