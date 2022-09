Kremlin-kandidaten winnen Russische regionale verkiezingen

Bij regionale verkiezingen in Rusland hebben de kandidaten van het Kremlin het voorbije weekend duidelijke zeges geboekt. Zo was er volgens de centrale kiescommissie een overwinning voor alle 14 zittende gouverneurs die waren opgekomen. Dat heeft het staatspersagentschap Tass maandag gemeld. Ook in de meeste regionale en stedelijke parlementen nam Verenigd Rusland, de partij van het Kremlin, de meerderheid van de zetels in beslag. Er vonden van vrijdag tot zondag verkiezingen plaats in meer dan 80 Russische regio’s.