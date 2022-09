Parijs wil lichten Eiffeltoren vroeger doven om energie te besparen

Franse media vermoeden dat het stadsbestuur van Parijs deze week zal voorstellen om de lichten van de Eiffeltoren elke dag een uur vroeger te doven. Op dit moment blijven die tot 1 uur ’s nachts branden, waardoor het gebouw een gouden gloed krijgt, en elk uur knipperen ze 5 minuten voor het spektakel. Het voorstel van het stadsbestuur zou zijn dat de lichten gedoofd worden om 23.45 uur. Daardoor zou het knipperen van de lichten om middernacht ook wegvallen.

Het vroeger doven van de lichten wordt gezien als het stellen van een voorbeeld voor de rest van de stad om energie te besparen. “Het is symbolisch en maakt deel uit van het groeiende bewustzijn over energievoorzichtigheid”, zegt Jean-François Martins, bestuurder van de toren, in The guardian. De verlichting ’s nachts genereert 4 procent van de jaarlijkse energieconsumptie.

Andere steden hebben ook al maatregelen genomen om energie te besparen. In Frankrijk, bijvoorbeeld in Marseille, worden monumenten ‘s avonds bijvoorbeeld minder verlicht. Ook in Berlijn gebeurt dat.