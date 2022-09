Prins Harry en William hebben elkaar zelfs niet gezien in Balmoral, “maar ze hadden daarna wel contact met elkaar”

Het leek alsof er nooit wat gebeurd was. Met vier naast elkaar: Kate, William, Harry en Meghan. Een beeld waar de Britten, zelfs in tijden van rouw, van watertanden. Of het overlijden van Queen Elizabeth geleid heeft tot een echte verzoening tussen de broers, is niet zeker. Maar Daily mail schrijft wel dat er toenadering is.

Huilend in de auto die toekwam aan het kasteel van Balmoral, waar zijn grootmoeder enkele uren eerder overleden was: dat beeld van prins Harry ging donderdagavond de wereld rond. Het leverde meteen speculatie op. Waarom arriveerde de favoriete kleinzoon van de Queen pas uren na zijn broer, zijn vader en zijn nonkels? Volgens bronnen van Daily mail had dat alles te maken met zijn echtgenote Meghan, die niet mee wilde (of mocht?) omdat het spanningen zou veroorzaken. Pas toen hij hoorde dat Kate, de vrouw van zijn broer, in Londen zou thuisblijven bij de kinderen, ging Harry toch.

Bij het verlaten van dat kasteel scheidden de wegen van Harry en zijn familie opnieuw. William, Charles en co trokken naar de woning van de koning in wording in Birkhall, Harry bleef in Balmoral.

Een dag later stuurde William zijn broer een berichtje: of ze met z’n vieren naar de bloemen zouden gaan kijken aan Windsor Castle. Harry ging daarop in, en zo verschenen ze met vier voor een rouwende mensenmassa. “Het ging heel snel”, vertelt een bron. “Opmerkelijk, zeker als je weet dat ze elkaar in Balmoral eigenlijk niet gezien hebben.” Door de communicatie tussen de broers werd de wandeling zelfs drie kwartier uitgesteld.