Charles Picqué treedt na 36 jaar af als burgemeester van Sint-Gillis

Charles Picqué en Sint-Gillis zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Na drie jaar als schepen van Stedenbouw wordt hij in 1985 burgemeester van Sint-Gillis. Amper vier jaar later, in 1989, treedt Picqué aan als de eerste minister-president van het nieuwe Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Die functie zal hij meer dan tien jaar uitoefenen tot hij in 2000 federaal minister wordt.

Het is slechts een intermezzo, want in 2004 wordt hij opnieuw Brussels minister-president. In 2013 geeft hij die fakkel door aan Rudi Vervoort, de huidige Brusselse minister-president. Wat hij die hele tijd nooit loslaat, is het burgemeesterschap in Sint-Gillis. Tot nu aan zijn politieke afscheid.

Jean Spinette

Picqué staat zijn plaats als burgemeester af aan Jean Spinette, de huidige schepen van Onderwijs, Financiën en Preventie. De twee mannen hebben 20 jaar samengewerkt. Op 14 september zal Spinette de eed afleggen voor de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen, Bernard Clerfayt.

“Ik ben vol bewondering voor de unieke carrière van Charles Picqué en de ongeëvenaarde lange duur ervan. Ik zou willen wijzen op de vastberadenheid en de betrokkenheid waarmee hij zijn talrijke politieke mandaten heeft vervuld. En ik wens hem het allerbeste met zijn pensioen”, zegt minister Clerfayt.