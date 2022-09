Annemie stopte als huisarts omdat ze geen coronavaccin wou, nu opent ze nieuwe ‘praktijk’: “Die verplichting was de druppel”

Berlaar

Huisarts Annemie Dom (46) trok eind maart de deur van haar groepspraktijk in Berlaar definitief dicht. De toen op handen zijnde vaccinatieplicht in de zorg was voor haar de druppel om haar job vaarwel te zeggen. Nu is ze terug, maar dan als ‘leefstijlarts’ in gezondheidshuis De Pengvogel. Het pand werd daarvoor helemaal heringericht. “Ik heb de keuze gemaakt om het anders te doen”, zegt ze.