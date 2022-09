Beroepsproces over aanslagen Charlie Hebdo en Hyper Cacher in Parijs van start gegaan

In Frankrijk is maandag het beroepsproces over de aanslagen van januari 2015 op Charlie Hebdo en de winkel Hyper Cacher van start gegaan. Twee verdachten - Ali Riza Polat en Amar Ramdani - tekenden beroep aan tegen het eerste proces in 2020. Het proces vindt plaats in de Franse hoofdstad en zal naar verwachting tot 21 oktober duren.

De rechtbank zal zich nu opnieuw buigen over de rol van Polat en Ramdani. Polat werd in eerste aanleg veroordeeld tot dertig jaar cel voor medeplichtigheid aan de terreurmisdrijven van de broers Saïd en Chérif Kouachi en Almédy Coulibaly. Ramdani kreeg op zijn beurt twintig jaar cel voor het leveren van de wapens en het financieren van de aanslagen.

De aanslag tegen Charlie Hebdo vond plaats op 7 januari 2015. De broers Kouachi vermoordden toen twaalf mensen en sloegen op de vlucht. De dag erna doodde Amédy Coulibaly een politieagente in Montrouge, in de buurt van Parijs. Nog een dag later schoot hij vier mannen dood tijdens een gijzeling in de joodse supermarkt Hyper Cacher in het oosten van Parijs. De broers Kouachi en Amédy Coulibaly werden uiteindelijk doodgeschoten bij een actie van de politie.

In beroep

Zowel Polat, Ramdani als het openbaar ministerie gingen in beroep. Zo vragen de advocaten van Polat nu om bepaalde documenten, die het gerecht volgens hen eerder had genegeerd, opnieuw te bekijken. “Dit proces dient als laatste gelegenheid om de fouten te corrigeren van een justitiële keten die overweldigd is door de omvang van deze aanslagen en om tot rede te komen over de precieze rol van de heer Polat”, betogen Moad Nefati en Rachid Madid, de advocaten van de Frans-Turkse man.

Ongeveer tachtig getuigen zullen hun verhaal doen. Onder hen de negen medeverdachten die tijdens het eerste proces werden veroordeeld tot celstraffen gaande van vier tot achttien jaar. Zij gingen niet in beroep. In totaal hebben ongeveer driehonderd personen zich burgerlijke partij gesteld.