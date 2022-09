Fernand Huts neemt Mexico Natie volledig over

Katoen Natie neemt alle aandelen van Mexico Natie en zijn dochterondernemingen over. Mexico Natie, met hoofdkwartier vlak bij de Ekerse Bospolder tussen het Churchilldok en het Zesde Havendok, baat een handvol sites in Antwerpen en Zwijndrecht uit. Het bedrijf telt 150 medewerkers en realiseerde vorig jaar een omzet van 65 miljoen euro.

Mexico Natie is een bekende naam in de Antwerpse haven. In 1871 werd het opgericht als natie gespecialiseerd in houtbehandeling, intussen is het uitgegroeid tot een logistieke speler die stouwerij, opslag en transport aanbiedt. Naast hout gaat het ook om containers, chemische producten, voeding en staal. De overname zou voor het einde van dit jaar afgerond moeten zijn.

De groep van Katoen Natie telt wereldwijd zo’n 18.000 medewerkers en biedt een breed gamma van opslag en logistieke diensten in een veertigtal landen. Goed voor een omzet van rond de 2 miljard euro. De hoofdzetel bevindt zich op de grote Katoen Natiesite op Linkeroever.

stv