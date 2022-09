Genk/Lokeren

Voor de tweede keer in nog geen jaar tijd heeft de 77-jarige Etienne Dierick uit Lokeren een absurde flitsboete uit Limburg in de bus gekregen. “Dit keer zou ik 79 kilometer per uur hebben gereden met mijn minitractortje in Genk. Maar het zou mij zeker vijf uur kosten om daar zelfs te geraken.”