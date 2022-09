Turkse popzangeres niet meer onder huisarrest na grap over religieuze scholen

© dia images via Getty Images

De 46-jarige popster had tijdens een optreden in april de religieuze, openbare Imam Hatip-scholen “pervers” genoemd. Daarvoor werd ze eind augustus in Istanboel opgepakt op beschuldiging van “aanzetten tot haat”. Er volgde een golf aan kritiek.

Sinds 29 augustus verbleef de Turkse onder huisarrest in afwachting van haar proces, nadat ze vier dagen in de gevangenis had doorgebracht. Gülsen staat vanaf maandag/vandaag dus niet meer onder huisarrest, maar ze mag het land niet verlaten voor 21 oktober, wanneer haar proces van start gaat. Doet ze dit wel, riskeert ze strenge gevangenisstraffen.

“Degenen die de heilige waarden van dit land beledigen, zullen hun verantwoordelijkheid niet kunnen ontlopen”, zo reageerde de Turkse president Recep Tayyip Erdogan maandag, verwijzend naar de popster.