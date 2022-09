Meer dan 213.000 jobs beschikbaar bij Belgische bedrijven

Het gaat om meer dan 184.000 vacatures voor een vaste job en bijna 30.000 interimjobs. Dat zijn er in totaal bijna 8.000 meer dan in het eerste kwartaal van dit jaar.

De meeste van die jobs zijn beschikbaar in Vlaanderen (67 procent), gevolgd door Wallonië (20 procent) en Brussel (13 procent). De meeste van die vacatures zijn beschikbaar in de non-profit (50.000), wetenschappen en diensten (38.000), de industrie (31.000), de handel (27.000) en de bouw (16.000).

Record

Bedrijven hadden het in het tweede kwartaal moeilijk om die vacatures in te vullen. De vacaturegraad - het aantal vacatures ten opzichte van het totale aantal arbeidsplaatsen in de onderneming - steeg naar bijna vijf procent. Dat is eveneens een absoluut record. Hoe hoger de vacaturegraad hoe moeilijker ondernemingen geschikt personeel vinden om jobs in te vullen.

De cijfers zijn opmerkelijk gezien de energiecrisis die ook al in het tweede kwartaal veel bedrijven parten speelde. Het is maar de vraag hoe de vacatures gaan evolueren in het lopende kwartaal, nu energie-intensieve bedrijven er voor kiezen om productie af te schakelen wegens de torenhoge energiefactuur.