Senna Miangue is na zeven weken weer fit en klaar om Cercle Brugge onderin weg te krijgen: “Er zitten een paar schroeven los maar die zetten we nu wel weer vast”

Ook tegen Antwerp kon Cercle Brugge niet stunten en bleef het met een nieuwe nederlaag achter. De Vereniging blijft minstens nog een week met de rode lantaarn opgezadeld. Volgende zaterdag volgt tegen KV Oostende al een vroege zespuntenmatch. Gelukkig is Senna Miangue terug na anderhalve maand afwezigheid. “Onze groep is piepjong, wij als ouderen moeten de jeugd de weg wijzen.”

“Meer output en klinischer worden”: dat is de voornaamste conclusie van Dominik Thalhammer na acht wedstrijden waarin Cercle amper drie keer kon scoren. Vijf schamele punten en de laatste plaats zijn het gevolg. Dat moet beter, zeker nu men thuis mag spelen tegen een rechtstreekse concurrent zoals KV Oostende.

Cercle had voor eigen volk al acht maanden niet verloren, de laatste nederlaag dateerde van medio januari tegen…..KV Oostende. Antwerp slaagde er nu dus in om die code te kraken. Senna Miangue is samen met Jesper Daland, Hannes Van der Bruggen en Dino Hotic een van de leiders en meer ervaren spelers om de groep op sleeptouw te nemen. “Dat zullen we deze week ook doen, want we beseffen dat er een belangrijke wedstrijd aanbreekt en de focus integraal op deze match moet”, aldus Miangue, die vorige week voor het eerst vader werd. De komst van zijn dochtertje kon hij vieren met zijn rentree.

Vervelende blessure

“Ik ben zowat zeven weken out geweest”, zegt Miangue. “Een vervelende blessure aan de hamstrings die we nu gelukkig onder controle hebben. Het was wel niet de bedoeling dat ik tegen Antwerp al zoveel minuten zou pakken, maar het kon niet anders omdat ook Torres geblesseerd uitviel.”

Miangue is niet de enige die aan het sukkelen was. Ook Utkus, Sousa, Deman, Vanhoutte, Daland en Somers waren of zijn out. “We hebben momenteel inderdaad veel blessures, maar ik wil mij daar niet achter verstoppen. Voetbal is een zaak van details en op dat vlak falen we momenteel. Antwerp toonde ons zondag hoe het wel moet, zij zijn dus wel heel efficiënt.” (Lees verder onder de foto)

Miangue riep de zware kalender van Cercle wel in als excuus. “Veel zwaarder kon niet, want we kregen al het hele rijtje topteams. Nu komen de kleinere clubs eraan en ik ben ervan overtuigd dat we dan punten zullen pakken. Nu zitten er een paar schroeven los, maar het is aan ons om die weer vast te zetten. Dan kan en mag dit niet blijven aanslepen. “

De powerplay en de fel besproken pressing blijft Miangue koesteren als sportieve wapens. “Vorig jaar waren we succesvol met dit systeem en dat kan nog altijd. We werken er op training hard op, maar iedereen moet erin geloven en dan is alles mogelijk. Onze groep is piepjong en als deze jongens eventjes de weg kwijt zijn, moeten wij ze als ouderen - waar ik ook toe behoor - opnieuw de juiste weg wijzen”, vindt Miangue. De Antwerpse Congolees is er wel niet blind voor dat drie goals in acht matchen ruim onvoldoende is.

“Dat is ook een kwestie van vertrouwen en dat kruipt natuurlijk ook in de hoofden van die jongens. Denkey scoorde nog niet, Ayase Ueda slechts 1 goal en nochtans lopen die gasten zich te pletter. Elke week spelen we een goede match, maar we maken de kansen niet af. Nogmaals, het is een kwestie van details en zeker in het betaald voetbal moeten die juist zitten. Anders blijf je verliezen.”