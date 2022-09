Prins Andrew mag militair uniform niet dragen tijdens officiële rouwplechtigheden Queen Elizabeth

De Britse prins Andrew, de in ongenade gevallen jongere broer van kersvers koning Charles III, mag tijdens de officiële periode van rouw voor de overleden Queen geen militair uniform dragen, zo melden de Britse media. Alleen tijdens de laatste wake voor Elizabeth II in Westminster Hall geldt het verbod niet.

De 62-jarige Andrew ligt al enkele jaren onder vuur omwille van de band die hij zou hebben gehad met de Amerikaanse miljardair en zedendelinquent Jeffrey Epstein. Onder meer de Amerikaanse Virginia Giuffre (39) beschuldigt de prins ervan dat hij haar seksueel misbruikt zou hebben toen ze nog minderjarig was. Hoewel zowel Andrew zelf als het Britse koningshuis de aantijgingen altijd hebben ontkend, werd de prins wel door Elizabeth op “non-actief” gezet en gestript van zijn titel van “koninklijke hoogheid”.

Andrew, een veteraan uit de Falklandoorlog, werd nu ook verboden om tijdens alle officiële rouwplechtigheden voor Queen Elizabeth II zijn militair uniform te dragen. Alleen tijdens de laatste wake in Westminster Hall voor de op 8 september overleden koningin zou er een uitzondering op dat verbod gelden. “Uit respect voor Elizabeth.”

Of prins Harry, die eveneens van zijn officiële taken werd ontheven na zijn verhuizing naar de Verenigde Staten, zijn militair uniform wel mag dragen, is voorlopig niet duidelijk.