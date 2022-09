Groot-Brittannië houdt zondag minuut stilte voor koningin Elizabeth

Het leven in Groot-Brittannië valt volgende zondag om 20 uur (21 uur Belgische tijd) even stil. Groot-Brittannië houdt dan een minuut stilte voor hun overleden koningin. Maandag volgt dan de uitvaart

Tijdens de minuut stilte wordt “gerouwd en gereflecteerd op het leven en de nalatenschap van koningin Elizabeth”. De woordvoerder van premier Liz Truss gaf aan dat iedereen zelf kan bepalen hoe die minuut wordt ingevuld. “Alleen thuis of met vrienden en buren, buiten op straat of bij een georganiseerde bijeenkomst.”

De woordvoerder voegde eraan toe dat het wordt aangemoedigd om gezamenlijke bijeenkomsten te organiseren. “En we moedigen iedereen in het buitenland aan om ook mee te doen aan de stilte.”

Maandag 19 september om 11.00 uur lokale tijd (12.00 uur Belgische tijd) wordt koningin Elizabeth, die donderdag op 96-jarige leeftijd overleed, begraven. Ze krijgt een staatsbegrafenis. Het afscheid vindt plaats in Westminster Abbey, de Londense kerk waar Elizabeth in 1953 werd gekroond en in 1947 in het huwelijk trad met prins Philip.