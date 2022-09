“Amper twee weken geleden werd legercommandant aangesteld door Poetin, nu wordt hij al ontslagen na fiasco in Charkiv”

Rusland zou luitenant-generaal Roman Berdnikov al na 16 dagen de laan hebben uitgestuurd, volgens Oekraïne is het ontslag te wijten aan het recente terreinverlies van de Russische troepen in het oosten van het land.

wver Bron: The Independent

Luitenant-generaal Roman Berdnikov werd op 26 augustus benoemd tot commandant van het westelijke militaire district van het Russische leger, ter vervanging van luitenant-generaal Sychecvy. Berdnikov was de commandant van de Russische strijdkrachten in Syrië, vooraleer hij naar Oekraïne werd overgeplaatst om de troepen te leiden in de zelfverklaarde Volksrepubliek Donbas.

Volgens de Oekraïense militaire inlichtingendienst is Berdnikov al na enkele weken door het Kremlin uit zijn functie ontheven. Het ontslag zou te wijten zijn aan de recente “verpletterende nederlagen” van zijn eenheden in de regio rond Charkov, schrijft de Britse krant The Independent.

Onder druk van het Oekraïense tegenoffensief in het oosten van het land, heeft het Russische ministerie van Defensie het voorbije weekend een terugtrekking van de troepen bij Charkov aangekondigd. Officieel gaat het om een strategische “hergroepering” van eenheden.

Rusland heeft het ontslag van luitenant-generaal Roman Berdnikov zelf nog niet bevestigd, volgens Oekraïne zou de man opgevolgd worden door luitenant-generaal Oleksander Lapin.