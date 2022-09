De Bleeker wijst banken op strenge regels rond consumentenkrediet na bericht van KBC om tijdelijk onder nul te gaan

Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open VLD) gaat in overleg met de bankensector rond het consumentenkrediet. Ze roept hen op “om de haalbaarheid van dit soort kredieten goed te blijven opvolgen en zowel de producten als marketing te evalueren”. De staatssecretaris reageert daarmee op heisa die maandag was ontstaan op sociale media over een push-bericht van KBC.