Defensie zoekt ruim 4.200 militairen en ander personeel in 2023

Defensie rekruteert 4.210 nieuwe personeelsleden in 2023. Dat is een record. Het merendeel van hen, 2.500, zijn militairen, maar er wordt ook gezocht naar mensen voor een ondersteunende functie of naar reserve militairen. De start van de rekruteringscampagne is maandag in de kazerne van Peutie gegeven in aanwezigheid van federaal minister voor Defensie Ludivine Dedonder (PS).

Van de 2.500 vacatures voor militairen zijn er 300 voor officieren, 950 voor onderofficieren en 1.250 voor soldaten en matrozen. Het gaat bijvoorbeeld om soldaten bij de land- of luchtmacht of bij de marine. Behalve die jobs stelt Defensie ook nog 760 functies voor burgerpersoneelsleden en 950 voor reservemilitairen open. Als burgerpersoneelslid komen mensen bijvoorbeeld terecht in administratief of logistiek ondersteunende functies.

Het aantal gezochte militairen ligt in lijn met het aantal van vorig jaar, maar het aantal civiele jobs en militaire reservisten ligt hoger dan vorig jaar. Alle jobs staan open voor zowel mannen als vrouwen.

Specifieke aandacht in de campagne gaat naar technische profielen. Defensie betaalt voor bepaalde functies, bijvoorbeeld tandarts of dokter, de opleiding al volledig als iemand daarna bij Defensie aan de slag gaat. Sinds kort doet het dat ook voor enkele technische opleidingen.

Verder studeren

Voor het eerst kunnen jongeren die al aan een technische bacheloropleiding gestart zijn, na één of twee jaar instappen in het programma van Defensie: de student zet zijn of haar opleiding voort, maar krijgt het opleidingsgeld terugbetaald en een loon van Defensie er bovenop. In ruil moeten de studenten anderhalf keer de duur van hun studie bij het leger blijven werken.

“We trekken alle registers open om technisch geschoolde profielen binnen te halen”, verklaart job marketing manager Margot Van Waeyenberghe die extra stap. “Nu kunnen jongeren die al aan de opleiding zijn begonnen, toch nog bij ons terecht en krijgen ze een loon. Dat is een win-win.”