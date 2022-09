Koning auto moet zondag in Brussel plaats maken voor fietsers, wandelaars en steppers

De Autoloze Zondag is het traditionele hoogtepunt van de Week van de Mobiliteit 2022, die dit jaar plaatsvindt van 16 tot 22 september. Het thema dit jaar is “Maak van Brussel een stad voor kinderen”. In de toekomst moet er bij het herdenken van de openbare ruimte daarom meer aandacht gaan naar de specifieke mobiliteitsbehoeften van kinderen en daar wordt tijdens de mobiliteitsweek de aandacht op gevestigd.

Op Autoloze Zondag is het aan de zachte weggebruikers om de stad volledig over te nemen, want een hele dag lang krijgen zij vrije baan op de wegen van de negentien Brusselse gemeenten. Enkel het openbaar vervoer, hulp- en ordediensten, taxi’s en automobilisten met een doorgangsbewijs mogen zich met een gemotoriseerd voertuig door Brussel verplaatsen. Toch is het bovenal een ideaal moment om de stad al fietsend, steppend, skeelerend of wandelend te ontdekken.

Verschillende evenementen zetten die vrijheid voor de zachte weggebruiker extra in de kijker. De gemeente Etterbeek organiseert de fietstocht Etterbike, op verschillende locaties zijn er workshops fietsherstellingen en worden mobiliteitsdorpen opgetrokken en wie een unieke autoloze foto wil, kan terecht op de Wetstraat bij de stand van Bike.Brussels.