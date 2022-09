Divock Origi onzeker voor volgende interlands Rode Duivels

Rode Duivel Divock Origi moet het even wat rustiger aandoen bij AC Milan. De aanvaller is hersteld van de blessure die hij eind mei bij Liverpool opliep in aanloop naar de finale van de Champions League. Vandaar dat hij ook al minuten maakte bij Milan. Alleen klaagt hij sinds kort over pijn op trainingen. Vandaar dat hij afgelopen weekend niet in de kern zat.