Koning Filip en koningin Mathilde wonen maandag begrafenisplechtigheid Queen bij

De uitvaart vindt plaats in Westminster Abbey in Londen om 10 uur (11 uur Belgische tijd). Staatsleiders van over de hele wereld worden verwacht voor de begrafenis. Het staatshoofd overleed vorige donderdag op 96-jarige leeftijd in Schotland.

Na de uitvaart wordt het lichaam van Elizabeth overgebracht naar Windsor Castle. Ze wordt bijgezet in St. George’s Chapel, waar haar man Philip eerder zijn laatste rustplaats vond. Hij overleed in april vorig jaar op 99-jarige leeftijd.

De ceremonie op 19 september zal naar verwachting miljoenen bezoekers trekken, onder wie tal van persoonlijkheden uit de hele wereld. Onder de verwachte gasten zijn onder meer de Franse president Emmanuel Macron, de Amerikaanse president Joe Biden en de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen, evenals leiders van het Gemenebest en voormalige Britse koloniën.

