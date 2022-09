Gewapende man geeft zich over nadat hij zich uren verschanste in woning in Stavele

In Stavele, deelgemeente van Alveringem in West-Vlaanderen, heeft een man zich maandag urenlang verschanst in zijn woning. Eerder had hij de politie bedreigd met een mes. De speciale eenheden van de federale politie kwamen ter plaatse. Iets na 17 uur is hij opgepakt.

Even voor de middag ging de lokale politiezone Spoorkin naar de oude pastorijwoning van de man in de IJzerstraat, vlak aan de kerk van Stavele. Waarom de politie tussen moest komen is niet duidelijk. In ieder geval sloeg de sfeer snel om. “De man haalde plots een of meerdere messen boven en uitte bedreigingen”, klinkt het. Daarop trok de politie zich terug en werden de speciale eenheden van de federale politie opgetrommeld. Omdat gevreesd werd dat de man wapens in huis had.

Voorleiding

De plaatselijke basisschool, die vlakbij ligt, ging in lockdown.

Pas in de namiddag konden de ouders hun kinderen afhalen aan de rechterzijde van de school, zodat de woning waar de man zich verschanste niet voorbij hoefden. Intussen gingen de onderhandelen van de politie verder.

Rond 17.15 uur werd de man gearresteerd. Of hij zich heeft overgegeven of werd overmeesterd, is nog niet duidelijk. “Hij zal verhoord worden om zijn beweegredenen te kennen”, zegt procureur Frank Demeester. Na dat verhoor wordt beslist over een eventuele voorleiding van de man.