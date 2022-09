“Ze schoof doodsbedreigingen, brandstichtingen en vernielingen in onze schoenen”: Bavo (20) en Joran (23) slepen stiefmoeder voor rechter

Brugge

Een 41-jarige Bruggelinge moet zich voor de strafrechtbank verantwoorden voor foltering, onmenselijke behandeling en schriftvervalsing ten aanzien van haar twee voormalige stiefzonen. Toen de jongens amper 9 en 11 jaar oud waren, zou V.V. brieven met doodsbedreigingen in hun handschrift naar hun moeder hebben gestuurd. Ze zou ook vernielingen en zelfs brandstichtingen in hun schoenen hebben geschoven om een wig te drijven tussen de jongens en hun moeder, met wie zij toen gehuwd was. “Door haar zaten we jarenlang onschuldig in een instelling”, zeggen de jongens.