Vergroening bedrijfswagens werpt vruchten af: tegen 2040 allemaal elektrisch

Een nieuwe studie van het planbureau toont de positieve impact van elektrische bedrijfswagens aan. Tegen 2040 zijn alle bedrijfswagens elektrisch, én dat is positief voor het klimaat en de staatskas. “De vergroening van de bedrijfswagens is duidelijk de noodzakelijke kickstart richting een volledig fossielvrij wagenpark en een betere luchtkwaliteit. En dit alles zonder ons budgettair in nesten te werken.”

De beslissing om het bedrijfswagenpark te vergroenen werpt zijn vruchten af. Het is niet alleen gezond voor de verkoop van elektrische wagens, maar ook voor de luchtkwaliteit en de overheidsinkomsten. In 2021 hervormde minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) het bedrijfswagenpark door een fiscaal voordeel toe te kennen voor koolstofemissievrije bedrijfswagens, te investeren in laadpalen en het mobiliteitsbudget te versoepelen. De studie van het Planbureau moest nagaan of die beslissing vandaag en in de toekomst wel voordelig is.

Alleen elektrisch

De vloot van elektrische bedrijfswagens nam voor de hervorming ook al toe, maar sindsdien gaat het allemaal veel sneller. Meteen erna werden al de helft meer elektrische bedrijfswagens aangekocht. Tegen 2030 zullen de elektrische wagen meer dan 75% van het wagenpark in beslag nemen en tegen 2040 blijft er zelfs bijna geen enkele fossiele bedrijfswagen meer over.

Op dit moment rijden er ongeveer 700.000 bedrijfswagens rond in België. Samen staan die in voor een uitstoot van 2,8 miljoen ton CO2 per jaar, ongeveer één vijfde van de uitstoot van alle wagens samen. Het goede nieuws is dat het aantal elektrische bedrijfswagens nu veel sneller toeneemt dan verwacht, waardoor ook de CO2-uitstoot sneller zal dalen. Vanaf 2026 is het al zover, eerst werd dat pas verwacht voor 2034.

Goed voor portefeuille én staatskas

En daar blijft het niet bij. Het is ook goed voor de portefeuille en de staatskas. De hervorming voorziet in een overgangsbepaling waarbij het goedkoper en aantrekkelijker wordt om elektrische bedrijfswagens aan te kopen in plaats van de klassieke modellen. Zo moet tegen 2028 de fiscale aftrekbaarheid van fossiele bedrijfswagens tot nul herleid worden.

Volgens het Planbureau nemen de jaarlijkse belastinginkomsten vanaf 2026 toe, in 2030 zou dat jaarlijks met 1 miljard euro zijn. Nochtans werden de accijnzen op brandstof verlaagd om de prijzen aan de pomp te drukken. “Er spelen een veelheid aan factoren. Dat wordt opgevangen doordat de inkomsten uit de vennootschapsbelasting hoger zijn”, aldus Van Peteghem. Uitgezonderd de jaren 2026 en 2031, want dan is het gebruiken van een bedrijfswagen duurder dan de hogere vennootschapsbelasting.

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) is tevreden en klopt zichzelf op de borst: “De vergroening van de bedrijfswagens is duidelijk de noodzakelijke kickstart richting een volledig fossielvrij wagenpark en een betere luchtkwaliteit. En dit alles zonder ons budgettair in nesten te werken. Ik ben dan ook trots en tevreden dat Het Federaal Planbureau deze doelstellingen zwart op wit omzet in prognoses en resultaten”, zegt minister Van Peteghem tijdens een VOKA-stage bij Volvo Car in Gent.