Kist Elizabeth reist dinsdag naar Londen, Charles trekt naar Noord-Ierland

De kist met de overleden Britse koningin Elizabeth zal nog tot dinsdagavond in de St Giles’ Cathedral in de Schotse hoofdstad Edinburgh opgebaard liggen. Om 17.00 uur lokale tijd (18.00 uur Belgische tijd) werd de kerk opengesteld voor het publiek, dat zo een laatste groet aan de koningin kon brengen.

Koning Charles trekt naar Holyroodhouse voor een ontmoeting met de Schotse premier Nicola Sturgeon. Daarna begeeft hij zich naar het Schotse parlement om een condoleanceboodschap in ontvangst te nemen.

Dinsdagavond om 18 uur plaatselijke tijd wordt het stoffelijk overschot van de koningin dan naar Londen overgevlogen, waarna koers wordt gezet naar Buckingham Palace. Prinses Anne zal de kist tijdens de vlucht vergezellen.

De lijkwagen, die speciaal voor Elizabeth werd ontworpen, rijdt vervolgens een vaste route door de Britse hoofdstad, waarna de wagen aankomt bij Buckingham Palace.

© AP

Koning Charles III en koningin-gemalin Camilla trekken dinsdag naar Noord-Ierland. In de hoofdstad Belfast zullen ze een tentoonstelling bezoeken over de band van Elizabeth met de regio. Daarnaast zal Charles ook de Britse minister voor Noord-Ierland Chris Heaten-Harris en vertegenwoordigers van de Noord-Ierse partijen ontmoeten.

In het regionale parlement zal de koning daarna een condoleanceboodschap in ontvangst nemen, waarna het koningspaar zal deelnemen aan een misviering in de St Anne’s Cathedral. ‘s Avonds trekken Charles en Camilla naar Londen waar ze de kist zullen begroeten bij aankomst in Buckingham Palace.