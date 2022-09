Politie arresteert man die prins Andrew uitscheldt tijdens rouwprocessie op Royal Mile

De overleden Queen is maandag in Edinburgh aangekomen voor een plechtigheid in de St. Giles-kathedraal. Op de Royal Mile in de Schotse hoofdstad kreeg de doodskist van koningin Elizabeth - met haar kinderen in het kielzog - applaus van de omstanders tijdens de serene processie. Die sereniteit werd even verstoord door een man (22) die prins Andrew toeriep dat hij een “zieke, oude man” is. De prins is in nasleep van de Epstein-affaire in opspraak gekomen en moet zijn koninklijke titels inleveren. De jonge onruststoker die Andrew beschuldigde tijdens de processie werd opgepakt.