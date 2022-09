Klein uur black-out op Brussels Airport met vertragingen als gevolg

Op de luchthaven van Brussels Airport is er maandagnamiddag een korte black-out geweest. Alle onderdelen van de luchthaven ondervonden hinder waardoor ook vluchten vertraging hebben opgelopen.

“Wegens een stroomonderbreking waren onze luchthavenoperaties tijdelijk verstoord”, zegt de persverantwoordelijke van Brussels Airport. Tussen 17 uur en 17.50 uur was de elektriciteit volledig weggevallen.

“Momenteel is de situatie weer genormaliseerd, maar door de storing kunnen de vluchten vertraging oplopen. De oorzaak van de stroompanne is momenteel niet gekend. We geven nu prioriteit aan het heropstarten van de operaties en systemen”, klinkt het nog.