Club Brugge-trainer Carl Hoefkens waarschuwt voor fel Porto: “Ze willen ons bij de keel grijpen, en niet meer loslaten”

FC Porto verloor vorige week na een knotsgekke partij bij Atletico Madrid, en daarom hebben de Portugezen meteen drie punten achterstand op Club Brugge. Blauw-zwart verwacht een heet avondje in het Drakenstadion. “Het gegeven dat zij een resultaat moeten halen, zal meespelen”, aldus Hoefkens. “Ze zullen furieus starten en ons bij de keel willen grijpen, om dan niet meer los te laten. Dat zal hun bedoeling zijn. Wij moeten daar professioneel mee omgaan. Door mentaliteit te tonen, en agressief te zijn in balbezit.” Om meteen de lijn door te trekken naar hun coach: Sergio Conceicao, ooit bij Standard. “Hij was een speler die zijn ploeg met passie liet spelen. Ik heb heel veel respect voor de manier waarop hij Porto laat voetballen.”

Eigen principes

Leverkusen en Porto: ’t is een wereld van verschil. Ook al mist de ploeg van Conceicao sterkhouders als Taremi en Otavio. “Die Zuiderse stijl, agressivitiet gekoppeld aan techniek, is een uitdaging voor ons. Die willen we met beide handen aanpakken”, zegt Hoefkens. “Heel veel tijd om te trainen op deze wedstrijd was er niet. Maar dan gaan we gewoon uit van onze eigen principes, om daar dinsdagavond dan mee aan de slag te gaan. Tot nu toe ben ik tevreden over de groep van mijn groep. Hoe ze meedenken, en de manier waarop ze naar een match toeleven.”

Volgens Hoefkens heeft de overwinning van Club vorige week tegen Leverkusen trouwens niets veranderd aan de situatie. “Match per match”, klonk het alweer. “Dat hebben we ook voor Leverkusen gezegd. Porto is een totaal andere ploeg, en we spelen ook op verplaatsing. Het is duidelijk dat zoiets helemaal anders is dan thuis spelen”, zegt Hoefkens. “We willen vooral uitgaan van eigen sterkte.”