VN-medewerksters tijdelijk vastgehouden door taliban: “Stop pesterijen tegen vrouwelijke medewerksters”

De taliban hebben drie medewerksters van Unama, de hulporganisatie van de Verenigde Naties voor Afghanistan, enige tijd vastgehouden. De VN hebben de moslimextremistische machthebbers in Kaboel maandag gemaand te stoppen met intimidatie van hun missieleden.

“De Verenigde Naties eisen onmiddellijke beëindiging van alle pogingen onze vrouwelijke medewerkers bang te maken en te pesten. De VN roepen de feitelijke autoriteiten op de uitdrukkelijke garanties voor de veiligheid van alle in Afghanistan actieve VN-medewerkers te bekrachtigen en te handhaven”, aldus de officiële mededeling.

Een woordvoerder van de taliban wees de beschuldigingen van de hand. Volgens hem heeft de religieuze politie het team tijdens een vrouwenbijeenkomst in de provincie Kandahar alleen om informatie gevraagd. “Toen duidelijk werd dat het om vrouwen ging die deel uitmaken van de VN hebben zij zich teruggetrokken en waren er verder geen problemen”.

Sinds ze weer aan de macht zijn in Afghanistan hebben de taliban de vrouwenrechten verregaand beperkt en weigeren ze een representatieve regering te vormen. Internationaal wordt de taliban-regering nergens erkend. De VN verlenen in het land, dat in diepe crisis verkeert, humanitaire hulp om de ergste nood te lenigen.