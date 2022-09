Nog drie wedstrijden in Premier League uitgesteld na overlijden van Queen Elizabeth

De beslissing over dat laatste duel was eerder al genomen, vanwege een dreigende staking in het openbaar vervoer. De reden voor het niet doorgaan van beide andere duels is een gebrek aan capaciteit bij de politie, wegens de inzet bij en rond de uitvaartdienst van de koningin.

Vanwege het overlijden van de Britse vorstin werd er het afgelopen weekeinde helemaal niet gevoetbald in Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland. Vanaf dinsdag wordt wel weer gespeeld.

(belga)