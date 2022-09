Duitse doelman Loris Karius staat tot januari bij Newcastle onder de lat

In 2016 verdreef Karius Simon Mignolet uit doel bij liverpool, maar nadat hij in 2018 in de met 3-1 verloren Champions League-finale tegen Real Madrid twee keer blunderde, werd hij zelf naar het zijplan geschoven. Van 2018 tot 2020 werd hij uitgeleend aan Besiktas, in het seizoen 2020-2021 aan Union Berlijn. Vorig seizoen vertoefde hij weer in Liverpool, maar trainer Jürgen Klopp deed geen beroep op zijn diensten.

