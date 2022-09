Union kreeg zondagavond een ferme dreun te verwerken wanneer Samatta Genk in de toegevoegde tijd de drie punten bezorgde in het Dudenpark. “Heel frustrerend”, zag ook Siebe Van der Heyden (24), al is er weinig tijd om te treuren. “Donderdag spelen we opnieuw een mooie wedstrijd, dus we moeten de knop snel omdraaien.”