Nog steeds geen doorbraak: gesprekken tussen Jason Denayer en Wolverhampton verlopen moeizaam

Het is een terugkerend fenomeen deze mercato: hoe goed het voorstel ook is, het is nooit goed genoeg voor Denayer. Ofwel wil hij meer geld, ofwel een beter sportief project, ofwel meer avontuur, maar zelfs als alle voorwaarden ingevuld zijn, blaast de speler op het einde alles af. Het valt nu af te wachten of het met Wolverhampton, dat dringend op zoek is naar defensieve versterkingen, wel tot een akkoord kan komen.

Bondscoach Roberto Martinez duimt alvast mee: vrijdag geeft hij zijn selectie vrij voor de Nations League-wedstrijden tegen Wales en Nederland. Het zou evenwel verbazen mocht Denayer erbij zijn. Ook richting het WK wordt het stilaan nipt: de Brusselaar heeft helemaal geen wedstrijdritme. De klok tikt.