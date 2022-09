De hardste pepe die er bestaat: Brugse aanvallers kijken maar beter uit voor Portugese veteraan

Er lopen twee Pepe’s rond bij FC Porto. Of neen, eigenlijk drie. Eentje staat op het middenveld en is nog onbekend. De tweede, én de derde, is een centrale verdediger van 39 jaar. Veel beter bekend dan die andere, want 128 keer Portugees international en eigenaar van een uitpuilende erelijst. Een man met twee gezichten. De Dr. Jekyll en Mr. Hyde van het voetbal. Jutgla, Yaremchuk, Larin of wie hem vanavond ook tegenkomt, is gewaarschuwd. Pepe is de hardste grootvader die er bestaat.