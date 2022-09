Verrassing op het vliegtuig, Mats Rits reist mee naar Porto: “Hij is belangrijk in de kleedkamer”

Verrassing bij het vertrek van Club Brugge naar Porto: Mats Rits (29) reisde ook mee naar de Portugese havenstad. De begin mei zwaar aan de knie geblesseerd geraakte middenvelder is nog lang niet hersteld. Dat wordt pas tegen het einde van het jaar verwacht. “Maar Mats werkt keihard aan zijn herstel en leeft mee met ons”, aldus trainer Carl Hoefkens. “Hij heeft veel verdiensten voor de club en is ook belangrijk in de kleedkamer. Daarom reist hij mee.”