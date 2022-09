Politieagent gedood bij schietpartij nabij Toronto

In de omgeving van de Canadese stad Toronto is maandag een politieagent gedood na schietpartijen in volle daglicht. Dat melden de politie en plaatselijke media. Twee mensen werden in het ziekenhuis opgenomen.

De hoofdverdachte werd gearresteerd nadat hij was gevlucht in een gestolen voertuig. “Eén persoon werd ter plaatse doodverklaard en twee anderen werden naar het ziekenhuis gebracht”, zei de politie op Twitter. Er is “geen verdere bedreiging voor de openbare veiligheid”, klonk het nog.

Verschillende lokale media, waaronder de CBC, zeggen dat een politieagent van Toronto is gedood, een zeldzame gebeurtenis in Canada.

Even voor 16.30 uur plaatselijke tijd hebben de regionale autoriteiten een alarm uitgegeven over een “gewapende” en “gevaarlijke” man die na een schietpartij een winkelcentrum was ontvlucht. Kort daarna verklaarde de politie in de stad Milton, enkele kilometers verderop, dat zij de verdachte van een tweede schietpartij had gearresteerd.