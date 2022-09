NASA stelt lanceerdatum van Artemis-missie opnieuw uit

De lancering werd vorige week een tweede keer afgeblazen. Toen de brandstoftank werd gevuld met vloeibare waterstof ontdekte de NASA een lek. Het bleek niet mogelijk het probleem op tijd op te lossen. Op 17 september wil de NASA als proef de tank weer vullen om te kijken of alles dan naar behoren werkt.

Het wordt de derde lanceerpoging. De eerste ging niet door omdat het niet lukte een van de vier raketmotoren op de juiste temperatuur te krijgen. Eerder had NASA aangekondigd op 23 of 27 september opnieuw een poging te willen doen.

Naar de maan

De Verenigde Staten willen over een paar jaar weer mensen naar de maan en terug brengen, voor het eerst sinds 1972. Als generale repetitie moet een ruimtevaartuig zonder mensen aan boord de moeilijke oversteek maken.

Het is de bedoeling dat het vaartuig in ongeveer anderhalve maand richting de maan vliegt, er een paar rondjes omheen draait en daarna terugkeert naar de aarde. De vlucht moet eindigen met een plons in de Grote Oceaan, waarbij het vaartuig aan parachutes hangt.

Het Amerikaanse maanprogramma heet Artemis. Daarvoor is de krachtigste raket ooit gebouwd, het Space Launch System (SLS). Helemaal bovenin die draagraket zit het nieuwe vaartuig dat daadwerkelijk naar de maan en terug moet gaan, de Orion. Het achterste deel, dat voor energie en voortstuwing zorgt, is door Europa ontwikkeld. De zonnepanelen die elektriciteit opwekken, komen uit Leiden.