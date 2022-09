Maorikoning reist samen met Nieuw-Zeelandse premier naar begrafenis van Queen

De 67-jarige Paki herinnerde er na de dood van de Queen aan dat ze in haar lange periode op de troon meermaals de officiële residentie van de Maorikoningen, Turangawaewae Marae, had bezocht.

“Het is een voorrecht om samen met andere Nieuw-Zeelanders uit verschillende rangen en standen de begrafenis bij te wonen om namens alle Nieuw-Zeelanders onze eer te betuigen”, kondigde Ardern dinsdag aan. De koningin was zeer geliefd en bewonderd in Nieuw-Zeeland, zei ze.

De natie in de Stille Oceaan maakt deel uit van de Commonwealth (Gemenebest). De Britse monarch is er het staatshoofd.