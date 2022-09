Brand in zuidwesten van Frankrijk woedt voort, al 1.300 hectare afgebrand

Een brand die sinds maandagnamiddag woedt in de gemeente Saumos, in het departement Gironde in het zuidwesten van Frankrijk, heeft al 1.300 hectare vegetatie en bos vernield. Vier huizen zijn afgebrand en ongeveer 500 mensen moesten worden geëvacueerd. Dat heeft de prefectuur dinsdag gemeld.

Deze nieuwe ramp, in een departement dat deze zomer al getroffen werd door grote branden, waarbij 30.000 hectare afbrandde, deed zich voor in een context van felle hitte, met een maandrecord van 37,5 graden maandag in Bordeaux. Volgens Météo-France is het voor de eerste keer sinds 1987 zo heet in september.

Sinds maandagavond zijn 540 mensen geëvacueerd uit Saumos en de buurgemeente Sainte-Hélène, aldus de prefectuur. Meer dan 300 brandweerlui zijn aanwezig in Saumos, op zowat 40 kilometer ten westen van Bordeaux.

In het departement Landes is 45 hectare bos in vlammen opgegaan in Herm, ten noordwesten van de stad Dax, waar maandag met 39 graden ook een warmterecord voor september werd gebroken.