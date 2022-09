Europese gasprijs zakt nog wat meer, ook olie iets goedkoper

De Europese gasprijs gaat ook dinsdag omlaag, net als de voorbije dagen. De Europese Unie komt woensdag met meer details over hoe de energiecrisis zal worden aangepakt. Ook de olieprijs is gedaald.

Op de toonaangevende Nederlandse termijnmarkt daalt de gasprijs meer dan 2 procent tot 186 euro per megawattuur.

De gasprijs blijft evenwel nog steeds erg hoog. Het record van de gasprijs dateert van vorige maand, met 346,5 euro aan de slotbel.

Olie

Ruwe olie wordt dinsdag ook iets goedkoper. In de vroege handel kost een vat olie van de Noordzeesoort Brent - bepalend voor de prijs aan de pomp bij ons - 93,77 dollar, of 23 cent minder dan de vorige dag. Een vat Amerikaanse WTI-olie kost nog 87,64 dollar, of een prijsdaling met 14 cent.

De voorbije weken werd olie duidelijk goedkoper. De vrees voor een wereldwijde economische malaise en dus minder vraag naar olie heeft een neerwaarts effect. De laatste dagen was er een licht herstel van de olieprijzen. De goedkopere dollar maakt olie interessant, waardoor de vraag weer wat aantrekt.

Benzine duurder

Benzine wordt wat duurder. Dat meldt de federale overheidsdienst Economie. De maximumprijs voor een liter benzine 95 (E10) bedraagt vanaf woensdag 1,7210 euro, of een stijging met 3 cent per liter. Een liter benzine 98 (E5) wordt 1,4 cent duurder en kost maximaal nog 1,9320 euro.

De prijsstijging is het gevolg van duurdere olieproducten of biocomponenten op de internationale markten.